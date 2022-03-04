Ряд информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, а также их проектам, заблокированы в РФ за распространение фейков о происходящем на территории Украины. Как передает Арменпресс, об этом сообщили "Интерфаксу" в пятницу в Роскомнадзоре.

"На основании требования Генпрокуратуры Роскомнадзор ограничил доступ к ряду информационных ресурсов, принадлежащих иностранным СМИ, в том числе, признанным в России иностранными агентами. В частности, заблокированы сайты изданий "Голос Америки" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), BBC, DW, Meduza (внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (внесен Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов) и их проекты, а также ряд других информационных ресурсов", - сообщили в РКН в ответ на запрос агентства.

В ведомстве пояснили, что основанием для ограничения доступа к указанным информационным ресурсам на территории РФ стало целенаправленное распространение на систематической основе лживой информации "относительно сущности специальной военной операции на территории Украины, ее форме, способах ведения боевых действий (атаки на мирное население, удары по объектам гражданской инфраструктуры), количественных потерях Вооруженных сил РФ и жертвах среди мирного населения".

Ранее на основании того же требования надзорного ведомства РКН заблокировал ряд российских изданий.