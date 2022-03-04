Самолет в Армении назван в честь погибшего в 44-дневной войне солдата

Впервые в Армении самолету присвоено имя армянского солдата. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе международного аэропорта "Звартноц".

Armenia Airways назвала один из своих самолетов «Boeing 737-300» с регистрационным номером EK-73730 в честь Григора Казаряна, погибшего в ходе 44-дневной войны.

Фото: Hetq