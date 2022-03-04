В Италии исключают немедленное присоединение Украины к ЕС

Евросоюз в настоящий момент не рассматривает вариант своего немедленного расширения. Как передает Арменпресс, об этом в опубликованном в пятницу интервью газете Corriere della Sera заявил министр (без портфеля) по европейским делам Италии Энцо Амендола, комментируя перспективы присоединения Украины к сообществу.

"Путь очень длинный с точки зрения процедур. Немедленное расширение не стоит на повестке дня, учитывая нынешние времена", - сказал он.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский обратился к ЕС с просьбой о немедленном присоединении к союзу. После этого премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что Украина подает заявку на вступление в Евросоюз по специальной процедуре.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил в понедельник, что в текущей повестке лидеров ЕС нет вопроса о принятии Украины в сообщество. В свою очередь глава Евросовета Шарль Мишель заявил во вторник на внеочередной пленарной сессии Европарламента, посвященной ситуации на Украине, что Совет ЕС серьезно проанализирует заявку Украины на членство в Европейском союзе. Следующее заседание Совета ЕС пройдет 24-25 марта.