По случаю 30-летия дипломатических отношений министры ИД Армении и Ливана обменялись поздравительными посланиями

Армения и Ливан сегодня, 4 марта, отмечают 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений.

Как сообщили «Арменпресс» в МИД РА, 4 марта министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и министр иностранных дел и по делам эмигрантов Ливанской Республики Абдалла Бу Хабиб обменялись поздравительными посланиями по случаю 30-летия установления дипломатических отношений.

Министр Мирзоян в своем послании отметил, что 30 лет назад, установив дипломатические отношения, Армения и Ливан закрепили многовековую дружбу двух народов началом государственного сотрудничества. Он подчеркнул уникальную, неоценимую роль ливано-армянской общины в укреплении отношений между двумя братскими странами.

Глава МИД Армении подчеркнул, что вековая дружба двух народов создала прочную основу для формирования всеобъемлющего поля двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также широкого круга межчеловеческих контактов, которые наилучшим образом проявились в решимости и готовности вместе преодолевать вызовы и трудные дни.

«Придавая большое значение теплым традициям армяно-ливанских отношений, Арарат Мирзоян выразил уверенность, что совместными усилиями мы сможем придать новое содержание широкому кругу двустороннего взаимовыгодного сотрудничества», - сообщили в МИД Армении.

Министр иностранных дел Ливана в своем послании подчеркнул, что 30-летие установления армяно-ливанских дипломатических отношений отмечается с твердой решимостью в углублении двустороннего взаимовыгодного сотрудничества. Абдалла Бу Хабиб отметил, что установление дипломатических отношений с Арменией является естественным продолжением исторической дружбы между двумя народами, в которой ливанская армянская община играет уникальную роль как всеобъемлющий, ключевой компонент ливанской социальной структуры.

Абдалла Бу Хабиб подтвердил крепкую дружбу между народами двух стран и в трудные и в мирные времена.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Ливанской Республикой были установлены ровно 30 лет назад, в 1992 году. Именно в этот день было подписано Соглашение об установлении дипломатических и консульских отношений между Арменией и Ливаном.

Между Арменией и Ливаном установлены дружественные и партнерские отношения высокого уровня. В течение 30 лет с армянской стороны в Ливан было более десятка визитов высокого и высшего уровня. Последний рабочий визит премьер-министра Никола Пашиняна в Ливан был в октябре 2018 года. В феврале 2018 года в Армению с официальным визитом прибыл президент Ливана Мишель Аун.

За 30-летний период межгосударственных отношений между сторонами были подписаны десятки договоров, соглашений, меморандумов и протоколов, которые дополнили договорно-правовое поле, лежащее в основе двусторонних отношений.

Двусторонний товарооборот между Арменией и Ливаном в 2021 году составлял 2, 650 000 долларов США.