S7 с 5 марта отменяет все рейсы по международным направлениям

Авиакомпания S7 Airlines с 5 марта вынуждена отменить все рейсы по международным направлениям. Как передает Арменпресс, об этом говорится в ее сообщении.

"Пассажиры отмененных рейсов получают уведомления от авиакомпании, наши специалисты работают с ними в представительствах S7 Airlines. Они помогают туристам вернуться домой на рейсах авиакомпаний-партнеров. Также пассажиры отменённых международных рейсов могут оформить полный возврат стоимости билета после получения СМС об отмене рейса", - сказано в сообщении.

Ранее авиакомпания S7 сообщила на сайте, что отменила рейсы в Азербайджан, Армению, Казахстан, Киргизию, Египет, Таиланд, Южную Корею. Перед этим она отменила все рейсы в Европу с 26 февраля по 13 марта.