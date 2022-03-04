Боррель поддержал идею созыва СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил поддержку идее созыва внеочередного заседания Совбеза ООН по вопросу вокруг ситуации на Запорожской АЭС, передает Арменпресс․
"Поддерживаю призыв к внеочередной сессии Совета Безопасности ООН", - написал он в твиттере.
Он отметил, что последствия обстрела и пожара на Запорожской АЭС могли бы угрожать всей Европе.
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