В Армению прибыл главный военный прокурор РФ Валерий Петров

Генеральный прокурор Республики Армения Артур Давтян принял делегацию во главе с заместителем Генерального прокурора Российской Федерации, главным военным прокурором Валерием Петровым, прибывшую в Республику Армения в рамках регионального визита.

Как сообщили «Арменпресс» в Генпрокуратуре РА, в составе делегации и военный прокурор Южного военного округа РФ Владислав Приходько, в подчинении которого находятся представители российской прокуратуры, находящиеся в Арцахе в составе Российских миротворческих сил.

Артур Давтян поблагодарил за этот важный визит в нынешнее непростое для России время. Он оценил углубление отношений, установившихся между прокурорскими органами РА и РФ. По словам Генерального прокурора РА, обоюдная заинтересованность в развитии сотрудничества способствовала достижению совместных ощутимых результатов в сферах взаимной правовой помощи, повышения квалификации кадров и борьбы с транснациональной преступностью. Он отметил личный вклад своего российского коллеги Игоря Краснова в инициирование гуманитарных вопросов в послевоенный период, подчеркнув последовательность, проявленную российской прокуратурой в обеспечении связи, обмена информацией и диалога.

Главный военный прокурор Российской Федерации Валерий Петров отметил, что генеральные прокуратуры Российской Федерации и Республики Армения успешно сотрудничают как в двустороннем, так и в многостороннем формате, что обеспечивается богатой правовой базой, общей историей и традициями.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о защите основных прав человека и влиянии конфликтов на рост преступности.

Стороны обсудили роль российских миротворческих сил в Арцахе и подразделений Вооруженных сил России, несущих службу на границе в Сюнике, в вопросе региональной стабильности и разрядки напряженности. Артур Давтян отметил, что Вооруженные силы России, дислоцированные в Армении и в Арцахе, вместе с ВС РА и Армией обороны Арцаха создают гарантии безопасности армянскому населению, обеспечивают нормальную жизнь, особенно в населенных пунктах вблизи линии соприкосновения.

Было подчеркнуто, что деятельность представителей российской прокуратуры в Арцахе способствует обеспечению правопорядка среди российского воинского контингента, повышению взаимного доверия в отношениях с населением.

Артур Давтян проинформировал гостей о том, что Азербайджан продолжает не выполнять взятые на себя гуманитарные обязательства, вытекающие из подписанного 9 ноября трехстороннего заявления, а именно - безоговорочное возвращение армянских военнопленных и других лиц. Более того, продолжаются необоснованные и незаконные уголовные преследования и судебные процессы в их отношении военнопленных. Также о том, что имели место многочисленные случаи нарушения режима прекращения огня Вооруженными силами Азербайджана, что привело к жертвам среди мирного населения и к повреждению имущества. Информационный пакет по этим инцидентам был передан российской стороне с надеждой, что это вопросы будут обсуждены при встрече с азербайджанской стороной.

Артур Давтян обратил внимание своих российских коллег на то, что из-за поведения азербайджанской стороны низкую эффективность имеет и выполнение договоренностей, достигнутых генеральными прокурорами трех стран по обмену информацией между РА, РФ и АР о нарушениях и инцидентах на линии соприкосновения.

Стороны договорились продолжить диалог по вопросам, поднятым обеими сторонами.