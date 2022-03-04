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Губернатор Гегаркуника вручил государственную награду участнику последней Арцахской войны Марселю Симоняну

Губернатор Гегаркуника вручил государственную награду участнику последней Арцахской войны Марселю Симоняну

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян вручил жителю общины Норатус Гегаркуникской области, участнику 44-дневной Арцахской войны Марселю Ашотовичу Симоняну орден «Боевой крест» 2-ой степени.

Как передает «Арменпресс», Марсель Симонян, который в последней Арцахской войне был на срочной службе. Он удостоен государственной награды Указом Президента Республики Арцах.

«Поздравляю Марселя с такой высокой наградой и выражаю благодарность за то, что он с честью выполнял боевую службу.

Многие отважных ребят стали героями, не пощадив свои жизни ради защиты Родины. Благодаря их самопожертвованию уцелела наша Родина.

Вместе с этими доблестными бойцами было немало тех, кто смог выдержать все трудности и сражаться до конца войны. Один из них - Марсель Симонян, которым мы сегодня гордимся. Еще раз поздравляю Марселя с этой наградой, желаю ему крепкого здоровья и успехов в жизни.

Одновременно выражаю свою признательность всем тем, кто принял участие в священном деле защиты Родины и героически боролся против врага», - сказал губернатор Гегаркуника.

Хосров Хлгатян


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