Губернатор Гегаркуника вручил государственную награду участнику последней Арцахской войны Марселю Симоняну

Губернатор Гегаркуника Карен Саркисян вручил жителю общины Норатус Гегаркуникской области, участнику 44-дневной Арцахской войны Марселю Ашотовичу Симоняну орден «Боевой крест» 2-ой степени.

Как передает «Арменпресс», Марсель Симонян, который в последней Арцахской войне был на срочной службе. Он удостоен государственной награды Указом Президента Республики Арцах.

«Поздравляю Марселя с такой высокой наградой и выражаю благодарность за то, что он с честью выполнял боевую службу.

Многие отважных ребят стали героями, не пощадив свои жизни ради защиты Родины. Благодаря их самопожертвованию уцелела наша Родина.

Вместе с этими доблестными бойцами было немало тех, кто смог выдержать все трудности и сражаться до конца войны. Один из них - Марсель Симонян, которым мы сегодня гордимся. Еще раз поздравляю Марселя с этой наградой, желаю ему крепкого здоровья и успехов в жизни.

Одновременно выражаю свою признательность всем тем, кто принял участие в священном деле защиты Родины и героически боролся против врага», - сказал губернатор Гегаркуника.

Хосров Хлгатян