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Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине

Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине.

Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я приветствую договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из осажденных украинских городов", - написал Рау в Twitter.

"С большинством стран ОБСЕ я призывал к этому с самого начала конфликта", - добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.


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