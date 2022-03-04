Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине.

Накануне в белорусской Беловежской пуще состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств. В Кремле назвали достигнутое понимание по гуманитарным вопросам очень важным. По данным украинской стороны, третий раунд переговоров будет в начале следующей недели, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я приветствую договоренность о создании гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей из осажденных украинских городов", - написал Рау в Twitter.

"С большинством стран ОБСЕ я призывал к этому с самого начала конфликта", - добавил он.

Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.