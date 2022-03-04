Несмотря на сбои международных логистических маршрутов, «Айпост» продолжает доставки по 178 направлениям

«Айпост» продолжает осуществлять доставку в зарубежные страны в кратчайшие сроки.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Айпост», подчеркивая, что, несмотря на сбои международных логистических маршрутов, в целях обеспечения надлежащего международного обмена почтовыми отправлениями «Айпост» разработала альтернативные маршруты, позволяющие осуществлять международные доставки в более чем 170 стран мира.

Отмечается, что доставка почты из Беларуси в РФ, а также экспресс-курьерская служба (EMS) «Айпоста» продолжает работать бесперебойно.

«Еще в 2020 и в 2021 годах мы разработали альтернативные маршруты международного почтового обмена, что сегодня позволяет нам продолжать осуществлять международные доставки и в этот непростой период. Кроме того, мы увеличили список направлений, обслуживаемых «Айпост», доведя их до 178. Сегодня «Айпост» предлагает надежную и быструю курьерскую доставку в Российскую Федерацию, которая является более доступной, чем аналогичные услуги, предоставляемые другими организациями», - представил генеральный директор «Айпост» Айк Карапетян.

Компания «Айпост» реализует доставки и в Украину.