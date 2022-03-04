Левон Саакян  избран членом Совета Центрального банка

Национальное собрание Армении путем голосования избрало Левона Саакяна членом Совета ЦБ.

Как передает «Арменпресс», после голосования председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 70 депутатов, за проголосовали 69 депутатов, против - 1 депутат.

Кандидатуру Левона Саакяна предложила фракция «Гражданский договор».