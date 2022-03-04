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Левон Саакян  избран членом Совета Центрального банка

Левон Саакян  избран членом Совета Центрального банка

Национальное собрание Армении путем голосования избрало Левона Саакяна членом Совета ЦБ.

Как передает «Арменпресс», после голосования председатель счетной комиссии Нарек Бабаян сообщил, что в голосовании приняли участие 70 депутатов, за проголосовали 69 депутатов, против - 1 депутат.

Кандидатуру Левона Саакяна предложила фракция «Гражданский договор».


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