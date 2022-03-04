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Игрок «Арарата» перешел в «Алашкерт»

Игрок «Арарата» перешел в «Алашкерт»

Полузащитник «Арарата» Альберт Мнацаканян перешел в состав ереванского «Алашкерта».

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 22-летний футболист - воспитанник московского «Спартака», выступал за московский и ереванский клубы «Арарат». До перехода в «Алашкерт» он был игроком российского клуба «Текстильщик».

Альберт Мнацаканян выступал за сборные Армении до 17 и до 19 лет.


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