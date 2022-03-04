Игрок «Арарата» перешел в «Алашкерт»
Полузащитник «Арарата» Альберт Мнацаканян перешел в состав ереванского «Алашкерта».
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает пресс-служба клуба. 22-летний футболист - воспитанник московского «Спартака», выступал за московский и ереванский клубы «Арарат». До перехода в «Алашкерт» он был игроком российского клуба «Текстильщик».
Альберт Мнацаканян выступал за сборные Армении до 17 и до 19 лет.
Подпишитесь на наш канал в Телеграм
- 15:27 При взрыве в мечети в Пакистане погибли 30 человек
- 15:25 Боррель поддержал идею созыва СБ ООН по ситуации на Запорожской АЭС
- 15:10 Губернатор Гегаркуника вручил государственную награду участнику последней Арцахской войны Марселю Симоняну
- 15:01 Несмотря на сбои международных логистических маршрутов, «Айпост» продолжает доставки по 178 направлениям
- 14:59 Председатель ОБСЕ приветствовал создание гуманитарных коридоров на Украине
- 14:49 Левон Саакян избран членом Совета Центрального банка
- 14:47 Глава МИД Румынии выступил за укрепление восточного фланга НАТО
- 14:25 Игрок «Арарата» перешел в «Алашкерт»
- 14:05 Министерство ТУ представляет подробности, касающиеся субвенциальных программ
- 14:02 Тигран Хачатрян принял посла Германии в Армении
- 13:41 МИД Франции призвал использовать все возможности для дипломатического решения на Украине
- 13:33 "Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме
- 13:18 Президент Арцаха принял Защитника прав человека Армении
- 12:56 Матч Армения Д-21 - Украина Д-21 отложен
- 12:47 Готов содействовать Вам во благо сильной и стабильной государственности: Армен Саркисян поздравил Ваагна Хачатуряна
- 12:34 Нуланд заявила, что США не хотят новой холодной войны
- 12:28 США выделят $900 тыс. на усиление мониторинга таджикско-афганской границы
- 11:38 США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений
- 11:32 Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме
- 11:31 Церемония инаугурации президента Армении состоится 13 марта в СКК
- 11:24 На автодорогах Гегаркуникской области метель и низкая видимость
- 11:22 Серпантин Тигранашена закрыт для всех видов транспорта
- 11:16 В Армении за прошедший день подтвержден 251 случай заболевания COVID-19
- 11:14 Российские и белорусские тяжелоатлеты лишились возможности участия в международных турнирах
- 11:10 Байден не планирует контактов с Путиным
21:50, 25.02.2022
4371 просмотров Остров Змеиный вернулся под контроль Украины
15:00, 03.03.2022
3978 просмотров Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией запрещено
16:10, 26.02.2022
3002 просмотров Нам важно, чтобы Армения чувствовала себя в безопасности: интервью посла РФ в РА по поводу российской операции на Украине
13:07, 01.03.2022
2313 просмотров Киев считает хорошим сигналом голосование Армении в Женеве по Украине
17:32, 26.02.2022
1698 просмотров Киев отказался вести переговоры с Москвой. Дмитрий Песков