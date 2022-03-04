Министерство ТУ представляет подробности, касающиеся субвенциальных программ

В Министерство территориального управления и инфраструктуры РА поступило 456 заявок на программы субсидирования на 2022 год. Финансирование этих программ обеспечивается общинами и государством. Все регионы активно подают заявки, но лидерами по количеству и сметам программ являются Гегаркуник, Сюник и Лори. На пресс-конференции в пресс-центре «Арменпресс» начальник Управления по содействию территориальным (капитальным) программам и управлению твердыми отходами Нарине Аветян отметила, что эта цифра меньше, чем в прошлом году, хотя есть крупные финансовые программы. Количество проектов, требующих больших финансовых ресурсов, в этом году больше. По предварительным данным, общая стоимость представленных программ составляет около 78 млрд драмов, из которых госбюджетное финансирование составит 42 млрд драмов. Эти суммы могут и измениться, когда проектно-сметная документация будет окончательно готова.

«Могу отметить программы благоустройства и строительства дорог. Они составляют около 20% поданных заявок. На работы по асфальтированию пойдут большие суммы, в размере около 24 млрд драмов», - сказала Нарине Аветян.

В этом году правительство внесло некоторые изменения в программу субсидирования, увеличив ее долю финансирования по ряду направлений. В частности, увеличена доля субсидирования приграничных населенных пунктов до 80 %. Из приграничных населенных пунктов поступают заявки, связанные с асфальтированием, уличным освещением, водоснабжением и строительством детских садов.

Следующее изменение касается финансирования дошкольных программ. Здесь также бюджетное финансирование возросло до 80 %. Это изменение уже дало свои результаты, в министерство поступило большое количество заявок на строительство, реконструкцию и ремонт дошкольных учреждений.

«В течение 2018-2021 годов было реализовано около 100 программ по детским садам, из них 10 еще находятся в стадии строительства. В этом году поступили предварительные заявки на реконструкцию и ремонт 174 детских садов. Фактически количество обращений в этом году превышает показатели предыдущих 4 лет», - отметила представитель министерства.

В этом году правительство внесло еще одно изменение, касающееся улучшения дорог, ведущих к пастбищам и ирригационной системы. Есть много участков земли, которые невозможно обрабатывать из-за отсутствия дорог и поливной воды. Правительство решило увеличить финансирование работ по этим направлениям. В этом направлении есть большие программы общей стоимостью около 7 млрд драмов.