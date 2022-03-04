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Тигран Хачатрян принял посла Германии в Армении

Тигран Хачатрян принял посла Германии в Армении

Министр финансов Армении Тигран Хачатрян принял чрезвычайного и полномочного посла Германии в Республике Армения Виктора Рихтера. Как передает «Арменпресс», об этом сообщили в Министерстве торговли.

«Правительство Германии внимательно следит за региональными событиями и в рамках Европейского Союза и Минской группы ОБСЕ всегда готово содействовать Армении в процессе смягчения отрицательных последствий кризисных ситуаций», - отметил посол на встрече с министром.

Тигран Хачатрян, высоко оценив финансовое, методологическое и консультативное содействие, оказываемое Германией Республике Армения, подчеркнул важность новых и уже реализуемых программ, особенно в сферах инфраструктур, сельского хозяйства и водного хозяйства.

В ходе встречи стороны выразили готовность к продолжительному сотрудничеству в рамках расширения и развития армяно-германских отношений и к установлению стабильных партнерских связей.


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