МИД Франции призвал использовать все возможности для дипломатического решения на Украине
Госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон призвал использовать все возможности для дипломатического урегулирования ситуации на Украине, передает Арменпресс.
"Прежде всего необходимо соблюдать твердость в отношениях с Россией, оказывать максимальное давление, <...> вместе с тем нужно, несмотря ни на что, продолжать дипломатические усилия каждый раз, когда это возможно", - сказал Бон в комментарии на сайте французского председательства в ЕС.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.
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