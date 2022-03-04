"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме
13:33, 4 Март, 2022
"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 4 марта, как передает Арменпресс, об этом сообщила компания.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 4 марта", - говорится в сообщении.
Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.
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