"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину в штатном режиме

"Газпром" поставляет газ для транзита через Украину штатно, в соответствии с заявками потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 4 марта, как передает Арменпресс, об этом сообщила компания.

"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей - 109,5 миллиона кубометров на 4 марта", - говорится в сообщении.

Контрактные обязательства "Газпрома" по транзиту перед Украиной на 2022 год составляют 40 миллиардов кубометров, или около 109,6 миллиона кубометров в сутки.