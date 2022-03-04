Время в Ереване: 11:07:36,   4 Март

Президент Арцаха принял Защитника прав человека Армении

Президент Арцаха принял Защитника прав человека Армении

4 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял Защитника прав человека Республики Армения Кристине Григорян.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, Араик Арутюнян поздравил Кристине Григорян с избранием на эту ответственную должность, пожелав ей плодотворной работы.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества соответствующих структур Армении и Арцаха в сфере защиты прав человека.

На встрече присутствовал и Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]