Президент Арцаха принял Защитника прав человека Армении
13:18, 4 Март, 2022
4 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял Защитника прав человека Республики Армения Кристине Григорян.
Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, Араик Арутюнян поздравил Кристине Григорян с избранием на эту ответственную должность, пожелав ей плодотворной работы.
Собеседники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества соответствующих структур Армении и Арцаха в сфере защиты прав человека.
На встрече присутствовал и Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян.
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