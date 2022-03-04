Президент Арцаха принял Защитника прав человека Армении

4 марта президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял Защитника прав человека Республики Армения Кристине Григорян.

Как сообщили «Арменпресс» в Аппарате президента Арцаха, Араик Арутюнян поздравил Кристине Григорян с избранием на эту ответственную должность, пожелав ей плодотворной работы.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества соответствующих структур Армении и Арцаха в сфере защиты прав человека.

На встрече присутствовал и Защитник прав человека Республики Арцах Гегам Степанян.