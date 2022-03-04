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Матч Армения Д-21 - Украина Д-21 отложен

Матч Армения Д-21 - Украина Д-21 отложен

24-го марта в Армавире должен был состояться матч 7-го тура отборочного турнира чемпионата Европы Армения Д-21 - Украина Д-21. Однако, исходя из ситуации на Украине, УЕФА приняла решение отложить матч на неопределенный срок.

Об этом «Арменпресс» сообщили в Федерации футбола Армении.

О новой дате матча будет дана дополнительная информация.

Отметим, что матч восьмого квалификационного раунда чемпионата Европы до 21 года между сборными Сербии и Армении Д-21 состоится 29 марта в сербском городе Бачка Топола.


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