США выделят $900 тыс. на усиление мониторинга таджикско-афганской границы

США запустили новый проект по усилению возможностей пограничных войск по мониторингу таджикско-афганской границы с бюджетом $900 тыс, передает Арменпресс.

Посольство США в Душанбе в сотрудничестве с Международной организацией по миграции (МОМ) объявило о начале нового проекта "по обеспечению безопасности и защиты таджикско-афганской границы от незаконного перемещения оружия, незаконного оборота наркотиков, незаконной миграция и рисков для здоровья населения".

"Этот проект включает в себя обучение офицеров пограничных войск и улучшение инфраструктуры на таджикско-афганской границе в течение последующих 36 месяцев с общей стоимостью 900 тыс. долларов США", - уточняет посольство США в своем пресс-релизе.

Отмечается, что с 2002 года правительство США реализовало различные проекты по усилению безопасности границ посредством восстановления пограничных постов, пунктов пересечения границы и трех учебных центров.

Посольство США также реализовало другие проекты по содействию безопасности и стабильности в Таджикистане, включая модернизацию оборудования и обучение для поддержания безопасности и стабильности в этой стране.

Посольство добавляет, что на сегодняшний день США реализуют несколько проектов, направленных на улучшение управления безопасностью границ посредством развития навыков и обновления инфраструктуры для повышения безопасности и стабильности в регионе в целом.