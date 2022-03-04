США внесли более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений

Минторг США в связи с ситуацией на Украине добавил более 90 организаций и лиц в список экспортных ограничений против РФ, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Министерство торговли вносит изменения в правила экспортного контроля (EAR), добавив в список 91 новое наименование", - говорится в уведомлении Федерального регистра, которое будет официально опубликовано и вступит в силу 9 марта.

Как следует из перечня, в список добавлены организации и физические лица из Эстонии, Казахстана, Латвии, Мальты, Сингапура, Словакии, Испании, Великобритании и самой России.