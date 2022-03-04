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Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме

Радиационный фон в Запорожской области после пожара на АЭС остается в норме

Радиационный фон на территории Запорожской области после пожара на местной АЭС остается без изменений, угрозы для населения нет. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в пятницу областная администрация.

"По состоянию на 07:00 (08:00 мск) радиационный фон на территории Запорожской области остается без изменений и не несет угрозы жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении, опубликованном на странице администрации в Facebook.


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