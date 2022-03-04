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Церемония инаугурации президента Армении состоится 13 марта в СКК

Церемония инаугурации президента Армении состоится 13 марта в СКК

13 марта в Спортивно-концертном комплексе имени Карена Демирчяна состоится специальное заседание Национального собрания Республики Армения по случаю инаугурации президента РА Ваагна Хачатуряна.

Как сообщает «Арменпресс», в комплексе началась подготовка к церемонии инаугурации.

Ваагн Хачатурян был выдвинут на пост президента фракцией «Гражданский договор». 3 марта Парламент закрытым голосованием избрал Ваагна Хачатуряна. Президент Республики вступает в должность на внеочередном заседании Национального собрания, которое созывается на 10-й день после избрания.


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