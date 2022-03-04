На автодорогах Гегаркуникской области метель и низкая видимость

Из-за сильного ветра и снегопада с вечера 3 марта на межгосударственных, республиканских, региональных и общинных дорогах Гегаркуникской области сложилась сложная ситуация.

Как сообщил «Арменпресс» начальник Управления транспорта и дорожного строительства Администрации Гегаркуника Геворг Хачатрян, хотя слой снега не превышает нескольких сантиметров, но из-за сильного ветра и плохой видимости движение транспорта затруднено. «Метель продолжается и в данный момент. Сила ветра местами не позволяет дорожникам проводить работы по очистке и обработке. На рассвете были закрыты дороги Сарухан-Гандзак и Гавар-Цахкашен, которые открылись лишь после очистных работ. На данный момент закрытым остается только перевал Варденяц, где также ведутся работы по очистке и обработке. Основной задачей сервисных компаний на данный момент является обеспечение проходимости дорог. Местами видимость на дорогах почти нулевая», - представил Геворг Хачатрян.

Хосров Хлгатян