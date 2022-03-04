Байден не планирует контактов с Путиным

Президент США Джо Байден не планирует ни встречи, ни телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным, как передает Арменпресс, об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы никогда не снимем дипломатию со стола, но сейчас не момент для этого", - сказала Псаки на брифинге в четверг.

В то же время, по ее словам, США ведут внутренние дискуссии о том, какие шаги являются лучшими для деэскалации конфликта на Украине.