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Российские и белорусские тяжелоатлеты лишились возможности участия в международных турнирах

Российские и белорусские тяжелоатлеты лишились возможности участия в международных турнирах

Мировые спортивные организации продолжают исключать российских и белорусских спортсменов из ряда турниров.

Как сообщает «Арменпресс», Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) лишила тяжелоатлетов России и Беларуси возможности участвовать в международных турнирах. Причиной такого решения стала спецоперация российских Вооруженных сил на Украине.

Ранее из Паралимпийских игр была исключена сборная МОК России. ФИФА и УЕФА приостановили участие сборной России в отборочных матчах чемпионата мира и т. д.


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