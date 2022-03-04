Российские и белорусские тяжелоатлеты лишились возможности участия в международных турнирах

Мировые спортивные организации продолжают исключать российских и белорусских спортсменов из ряда турниров.

Как сообщает «Арменпресс», Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) лишила тяжелоатлетов России и Беларуси возможности участвовать в международных турнирах. Причиной такого решения стала спецоперация российских Вооруженных сил на Украине.

Ранее из Паралимпийских игр была исключена сборная МОК России. ФИФА и УЕФА приостановили участие сборной России в отборочных матчах чемпионата мира и т. д.