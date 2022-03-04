Reuters: кредит Всемирного банка Киеву увеличат до €460 млн

Сумма чрезвычайного кредита Всемирного банка (ВБ) Украине будет увеличена до €460 млн за счет вклада со стороны Швеции и Нидерландов. Как передает Арменпресс, об этом пишет в четверг со ссылкой на источники агентство Reuters.

По его данным, вопрос предоставления займа будет направлен на рассмотрение Совету директоров ВБ в пятницу. Киев может получить средства сразу после одобрения кредита руководством организации, оно может быть отложено до понедельника, поясняет Reuters.