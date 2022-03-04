Во всех общинах Ширакской области - сильная метель. Как передает «Арменпресс», по состоянию на 9:20 4 марта на автодорогах Ашоцкого, Амасийского, Ахурянского, Артикского и Анийского районов области лежит снег. Толщина снежного покрова на отдельных участках достигает до 15-20 см.

Однако межгосударственные, республиканские, региональные дороги РА открыты. На некоторых участках автодорог - гололедица.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении информации Областной администрации, дорожные строители проводят работы по очистке и обработке дорог солью и песком. На данный момент на дорогах области работает 18 единиц техники.

Арменуи Мхоян