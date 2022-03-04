“Ереванский бестселлер”: самый читаемый автор - Агабабян:  армянская литература, февраль, 2022

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет лучшую десятку художественных произведений армянских писателей по данным продаж за февраль.

На первом месте “Избранное-150” Ованнеса Туманяна. В книге собраны избранные произведения поэта. Здесь же и рассказы о Туманяне, и стихи, посвященные ему. Сборник посвящен 150-летию Ованнеса Туманяна и предназначен для широкого круга читателей.

На втором месте сборник, обобщающий творчество Егише Чаренца. Егише Чаренц - одна из величин армянской литературы. Он воспевал созидательную силу Армении и армянского народа, славное прошлое, трагические эпизоды истории и светлое будущее. Этот сборник Чаренца опубликован в серии «Моя библиотека». В каждой книге серии «Моя библиотека» представлятся лучшие произведения армянских писателей-классиков.

На третьем месте роман Ашота Агабабяна “Ловушка”. Имя и фамилия главного героя “Ловушки” по понятным причинам не раскрываются в прессе, он не появляется на телеэкранах. О его деяниях и его исключительной деятельности и о людях, подобных ему обычно молчат или говорят лишь спустя десятилетия. Эти люди, прошедшие специальную подготовку, в судьбоносное для страны время, своими исключительными действиями предоставляют родине неоценимые услуги. Но обычно их “забывают”. Герой романа Ашота Агабабяна “Ловушка” - один из этих исключительных людей, живущий рядом с нами разведчик Джон Ганисян. В основе романа история его драматической жизни и его невероятная деятельность.

На четвертом месте повесть Гоар Навасардян “Не дари мне пионы”. Эта книга - история искренней любви, написанная на основе реальных переживаний. Повесть о молодой паре, которая несколько раз встречается совершенно случайно. Молодой человек влюбляется с первого взгляда, забыв, что всегда скептически относился к тому, что можно влюбиться, не зная человека. Как и у всех пар, их любовь также является большим скоплением страхов, сомнений, размышлений, ревности и тоски, которая всегда пронизана безграничным чувством и преданностью. В книге много аллегорий, на первый взгляд, в кажущихся обычными отношениях затрагиваются более глубокие вопросы. В названии книги есть даже переносный смысл. Героиня просит не дарить ей ее любимые цветы, чтобы они росли в земле, жили и любили. В этом и весь смысл книги: цветок красив в земле, птица на свободе, а любовь в клетке не дышит, рано или поздно она задохнется...

На пятом месте «Одинокий» Ашота Агабабяна. По словам автора, в этой книге читатель впервые откроет для себя ряд событий, считавшихся в последние десятилетия государственной тайной, которые могут показаться мифами, но они абсолютно реальны. Роман основан на секретных открытиях академика Григора Гурзадяна.

На шестом месте сборник рассказов Вано Сирадегяна “Дверь”. Вано Сирадегян - один из талантливых, читаемых и любимых армянских прозаиков прошлого века, обреченный остаться таковым. Его проза столь же классична, сколь и современна. Это истории о людях, об их мышлении, проблемах, мечтах и чувствах. Сборник «Дверь» вобрал рассказы из всех предыдущих книг автора («Воскресенье», «Тяжелый свет», «Чтобы не было слишком много», «Отведи руку от боли», «Страна до востребования).

На седьмом месте роман Ашота Агабабяна “Живем как в последний раз”. Роман повествует о легендарном армянине, штангисте Серго Амбарцумяне, некогда считавшимся сильнейшим человеком мира. Армянский читатель впервые познакомится с новыми открытиями с «закрытых» страниц нашей истории, и невероятно бурной жизни Серго Амбарцумяна, которая протекала в период многих, поворотных для нашего народа событий, связанных с Агаси Ханджяном, Иосифом Сталиным, Анастасом Микояном, Лаврентием Берией, Егише Чаренцем, кровожадным наркомом внутренних дел Хачиком Мугдуси.

На восьмом месте - “Последний учитель” Вардкеса Петросяна. Ничего не произошло бы, если бы в этот момент неожиданно не открылась бы дверь, и преподаватель химии Сона Микаелян не заглянула бы внутрь. Увиденное ею, через минуту должен был узнать директор, потом и вся учительская, а потом и вся школа…

“Красный” Овика Афьяна находится на девятом месте. Война меняет все. Даже любимые цвета художников или любимые движения танцоров. Неизменными остаются только люди, которые находятся в состоянии войны или ищут мира, с каждым днем все больше и больше отдаляясь от него. Это история войн разных времен, мечтаний и страданий, история о людях, которые любят или борются с самим собой, в своем доме, в своем городе, на границе своей страны. И эта любовь и борьба никогда не заканчиваются.

На десятом месте - сборник Усика Ара “И сказала любовь”. Это сборник любовной лирики Усика Ара. Поэтическая строка - прямая дорога к сердцу. Она проста, в разрушенном мире освещается непорочным светом и чистотой, является прямым отражением любимого существа, и порою звучит как молитва. В открытом пространстве города очарование любви, в чистой и дикой природе свобода любви.

Տեղ Փոփ. Գիրք Հրատ Քանակ 1 * Հովհաննես Թումանյան, «Ընտրանի ծաղկաքաղ-150» Էդիթ Պրինտ 164 2 * Եղիշե Չարենց, Ժողովածու Էդիթ Պրինտ 153 3 * Աշոտ Աղաբաբյան, «Թակարդ» հեղ․հրատ 113 4 -1 Գոհար Նավասարդյան, «Ինձ պիոններ չնվիրես» հեղ․հրատ 94 5 +3 Աշոտ Աղաբաբյան, «Մենակը» Բուկինիստ 75 6 -4 Վանո Սիրադեղյան, «Դուռը» հեղ․հրատ 61 7 - 3 Աշոտ Աղաբաբյան, «Վերջին անգամ ենք ապրում» Բուկինիստ 59 8 * Վարդգես Պետրոսյան, «Վերջին ուսուցիչը» Դարակ 54 9 +1 Հովիկ Աֆյան, «Կարմիր» Անտարես 45 10 * Հուսիկ Արա, «Եվ սերը ասաց» Անտարես 34

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах при составлении рейтингового списка участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66), «Новый книжный магазин» (044-53-74-74), «Том» (099-52-52-00, 044-52-52-00) и «Феникс» (011-323-327).