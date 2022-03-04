4 марта Национальное собрание продолжает работу очередных заседаний. Как сообщает «Арменпресс», Парламент изберет члена Совета Центрального банка. Фракция «Гражданский договор» выдвинула на этот пост Левона Саакяна.

Член фракции «Гражданский договор» Айк Саркисян представит законопроект о внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О воинской службе и статусе военнослужащего».

Депутат от фракции «Айастан» Тагуи Товмасян также подготовила проект закона о военнослужащих.

Парламент уже обсудил во втором чтении законы О внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс РА, О внесении изменений в Закон Республики Армения «О закупках», О внесении изменений в Налоговый кодекс РА, О внесении изменений в Закон Республики Армения «О государственном регулировании обеспечения технической безопасности», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О защите экономической конкуренции», О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Армения «О рекламе», О внесении изменения в Закон Республики Армения «О наркотических средствах и психотропных веществах», О внесении дополнения и изменения в Закон Республики Армения «О медицинской помощи и обслуживании населения», также предложенные правительством законопроекты О внесении дополнений в Закон Республики Армения «О бюджетной системе РА» и ряд других законопроектов.