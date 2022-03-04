Отмена или активность: какое влияние могут оказать российско-украинские развития на сферу туризма

События, разворачивающиеся вокруг Украины, не могут не отразиться на сфере туризма Армении, но говорить о конкретных тенденциях пока рано. В беседе с «Арменпресс» президент Федерации туризма Армении Мехак Апресян отметил, что влияние может быть двояким.

«Количество туристов из России в Армению может резко возрасти. Альтернативой закрытых дорог и направлений может стать Армения», - сказал Мехак Апресян.

С другой стороны, девальвация российского рубля не может не сказаться негативно. По словам Мехака Апресяна, это может быть большим сдерживающим фактором, потому что покупательная способность людей падает, возможности путешествовать будут ограничены.

«Кроме финансового положения, в связи со сложной ситуацией, нет и особого желания путешествовать. Поэтому, поскольку эта ситуация новая, говорить о конкретных тенденциях сложно, некоторые вопросы прояснятся через неделю. Трендов активности пока нет. Полных отмен тоже пока нет. В любом случае мы должны быть готовы отреагировать на ситуацию, и продолжать делать свою работу. Ведь интерес к Армении со стороны разных стран мира всегда был и возрастал», - сказал Мехак Апресян.

Он отметил, что Россия является одной из стран, проявляющих к Армении большой интерес. Она по-прежнему, среди ведущих стран, остается страной большего количества визитов в Армению.

«Но нужно привлекать туристов не только из России, но и из других стран. Есть много вещей, которые необходимо сделать, чтобы не только сохранить свое место, а идти вперед, и быть лучше», - сказал Мехак Апресян.

Соучредитель компании «Апага Тур» Артак Чибухчян отметил, что в сложившейся ситуации в Армении есть все возможности для привлечения туристов. «Мы должны быть активными, представлять различные пакеты. Подчеркивать надежность нашей страны. На наших курортах часто бывало, что вокруг костра собирались и граждане Палестины, и Израиля, и Ирана и арабских стран. Они и сами удивлялись, что они сидят и мирно разговаривают друг с другом. Это армянская среда, и мы должны это подчеркивать», - сказал соучредитель компании.

Что касается состояния с турпотоками, Артак Чибухчян отметил, что отмен у них нет, можно сказать, что интерес даже увеличился. Много людей ищут подходящие места, чтобы отдохнуть от ситуации. Он подчеркнул, что в Армении активными должны быть и частный и государственный сектор.

Анна Гзирян