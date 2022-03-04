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Европейские индексы - 03-03-22

Европейские индексы - 03-03-22

МОСКВА, 4 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 3 марта:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 2.16% и составил 13698.40 пункта, французский CAC 40 снизился на 1.64% и составил 6391.69 пункта, британский FTSE снизился на 2.57% и составил 7238.85 пункта, а российский RTSI не изменился и опять составил 936.94 пункта.


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