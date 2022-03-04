Ареста самолета не было, приостановлено разрешение самолета на полеты: разъяснение Комитета гражданской авиации

Комитет гражданской авиации Армении разъяснил ситуацию с самолетом А320, эксплуатируемым российской авиакомпанией Siberia Airlines. Как сообщает «Арменпресс», в разъяснении Комитета говорится:

“За несколько часов до прибытия самолета А320 российской авиакомпании Siberia Airlines в ереванский аэропорт «Звартноц», когда он находился в воздушном пространстве России, возникли проблемы с документами, связанные с обеспечением летной годностью самолета.

По решению авиакомпании самолет приземлился в аэропорту российского города Минеральные Воды, после чего возобновил полет и прибыл в аэропорт «Звартноц».

Из-за этого обстоятельства запланированный вылет самолета из Еревана стал невозможным. Возникшие проблемы связаны с авиакомпанией и авиационным органом страны регистрации воздушного судна, а также с арендодателем указанного воздушного судна. Самолет не был арестован, однако разрешение на полеты указанного самолета было временно приостановлено.

Добавим также, что запланированный рейс из Еревана был выполнен другим самолетом авиакомпании.

Комитет гражданской авиации Армении ведет переписку с авиационными властями страны регистрации воздушного судна в связи с возникшими проблемами. О проблеме проинформированы авиакомпания-эксплуататор и авиационные власти РФ. После выяснения связанных с документами вопросов эксплуатация самолета будет восстановлена”.