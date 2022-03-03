Президент ФФА и главный тренер сборной Армении об уходе Генриха Мхитаряна

Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян объявил о решении завершить карьеру в национальной сборной.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян, комментируя решение Генриха Мхитаряна, заявил:

«Я неоднократно отмечал, что Генрих Мхитарян является лучшим футболистом в истории независимой Армении и он внес неоспоримый вклад в успехи сборной Армении. Генрих Мхитарян своими блестящими выступлениями в европейских топ-чемпионатах сделал армянский футбол более узнаваемым на международной арене.

Я уверен, что Мхитарян принял обдуманное решение, к которому следует отнестись с большим уважением. Несомненно, двери национальной сборной Армении всегда открыты для Мхитаряна. Желаю ему дальнейших успехов в его клубной карьере».

Заявление Мхитаряна прокомментировал также главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос:

«

».