Президент ФФА и главный тренер сборной Армении об уходе Генриха Мхитаряна
Капитан национальной сборной Армении по футболу Генрих Мхитарян объявил о решении завершить карьеру в национальной сборной.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, президент Федерации футбола Армении Армен Меликбекян, комментируя решение Генриха Мхитаряна, заявил:
«Я неоднократно отмечал, что Генрих Мхитарян является лучшим футболистом в истории независимой Армении и он внес неоспоримый вклад в успехи сборной Армении. Генрих Мхитарян своими блестящими выступлениями в европейских топ-чемпионатах сделал армянский футбол более узнаваемым на международной арене.
Я уверен, что Мхитарян принял обдуманное решение, к которому следует отнестись с большим уважением. Несомненно, двери национальной сборной Армении всегда открыты для Мхитаряна. Желаю ему дальнейших успехов в его клубной карьере».
Заявление Мхитаряна прокомментировал также главный тренер национальной сборной Армении Хоакин Капаррос:«Сегодня грустный день для армянского футбола и для национальной сборной Армении. Наш капитан, лидер и самый талантливый футболист в истории сборной Армении принял решение завершить карьеру в национальной сборной. Мне посчастливилось насладиться его игрой и тренировками. Все тренеры, работавшие с ним, отмечают его самоотдачу и профессионализм. Для меня было большой честью тренировать такого игрока. Обнимаю Генриха и желаю ему всего наилучшего. Думаю, он больше для армянского футбола, чем просто футболист. Генрих— лидер, и всегда останется таковым».
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