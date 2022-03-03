Украина и РФ договорились о возможности временного прекращения огня для предоставления гуманитарных коридоров

Завершился второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на БелТА, об этом в беседе с журналистами заявил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«К сожалению, не получили результатов, на которые рассчитывала. И единственное, что я могу сказать: обсудили подробно гуманитарный аспект. Много городов находится в окружении, есть проблемы с продовольствием и лекарствами», - сказал Подоляк.

Он зачитал положение, по которому обе стороны пришли к соглашению.

«Россия и Украина договорились по ряду гуманитарных вопросов, в том числе о возможности временного прекращения огня для организации гуманитарных коридоров», - сказал Подоляк.

Он добавил, что в ближайшее время стороны продолжат переговоры в третьем раунде.