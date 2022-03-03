Зеленский заявил, что не понимает требований Москвы к Киеву

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не понимает требований Москвы по отношению к Киеву, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Мы не нападаем на Россию, не собираемся на нее нападать. <...> мы в НАТО? - Нет. У нас есть ядерное оружие? - Нет. Что я должен сказать, кому я должен что-то дать?" - сказал он в четверг в интервью иностранным СМИ, отвечая на вопрос, готов ли Киев дать гарантии.

Зеленский заявил, что готов обсуждать с президентом РФ Владимиром Путиным все вопросы, в том числе ДНР и ЛНР.