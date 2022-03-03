Украина суммарно получит 15 млрд долларов поддержки в условиях войны: Нацбанк

Украина от международных организаций и стран-партнеров суммарно получит 15 миллиардов долларов помощи. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко в своем видеообращении.

"По нашим оценкам, суммарно международная финансовая, техническая и гуманитарная поддержка достигает более 15 млрд долл. США в эквиваленте, из них более 5 млрд долл. США - непосредственно в бюджет", - сообщил Шевченко.