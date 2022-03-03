Аргентина не считает санкции правильным путем поиска решения конфликта на Украине

Правительство Аргентины не считает, что санкции могут служить инструментом для поиска мирного решения конфликта на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг глава МИД южноамериканской республики Сантьяго Кафьеро.

"Аргентина не считает, что односторонние санкции могут быть механизмом для обеспечения мира и возможности вновь достичь согласия", - сказал он журналистам.

По его мнению, санкции также не помогут создать условия для "искренних переговоров, необходимых для того, чтобы разрешить суть конфликта и спасти жизни".

Кафьеро также отметил, что правительство Аргентины считает неправильным запрет российских СМИ в некоторых странах. "В нашей стране ценят свободу прессы", - добавил он.