Зеленский в очередной раз выразил готовность к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Арменпресс, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

«Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной», - сказал Зеленский.