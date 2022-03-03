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Зеленский в очередной раз выразил готовность к переговорам с Путиным

Зеленский в очередной раз выразил готовность к переговорам с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил готовность к переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщает Арменпресс, об этом Зеленский заявил на пресс-конференции.

«Что ты хочешь от нас? Уйди с нашей земли. Не хочешь сейчас уйти – сядь со мной за стол переговоров. Я свободен. Сядь со мной», - сказал Зеленский.


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