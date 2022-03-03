Более 600 тысяч беженцев прибыли в Польшу с Украины с 24 февраля

Свыше 600 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции на Украине. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом сообщила в четверг в Twitter пограничная охрана республики.

"С 24 февраля с Украины в Польшу приехали 604,4 тыс. человек", - информировала служба. За сегодняшний день до 15:00 пограничники оформили въезд 56,4 тыс. человек. Днем ранее их было 95 тыс.

Президент Польши назвал сложившееся в республике положение гуманитарным кризисом, поблагодарив всех граждан, волонтеров, компании и гоучреждения за оказываемую помощь.

Как подчеркивают польские власти, помощь оказывается всем приезжающим в Польшу беженцам вне зависимости от национальной принадлежности.

Многие прибывающие в Польшу с Украины пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев, которые организовывают их размещение в разных регионах страны. Таких пунктов в республике создано 27. Других встречают родные и близкие. В Польше организован сбор материальной помощи для беженцев.