Макрон пригласил Пашиняна посетить Париж для участия в армяно-французском форуме

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Париж 9 марта для участия в форуме армяно-французского сотрудничества. Как передает Арменпресс, об этом говорится в опубликованном посольством Франции в Армении поздравительном послании президента Франции Эммануэля Макрона премьер-министру Армении по случаю 30-летия установления армяно-французских дипломатических отношений.

В своем поздравительном послании президент Франции подчеркнул, что благодаря многовековой тесной дружбе между французским и армянским народами за последние три десятилетия две страны построили прочное, разноплановое, перспективное партнерство.

«Я рад, что наши политические, культурные и экономические контакты продолжают укрепляться благодаря принятию дорожной карты экономического сотрудничества, предоставлению доз вакцин для помощи Армении в борьбе с эпидемическим кризисом, а также недавнему созданию Французского института в Армении.

Чтобы отпраздновать этот день и реализовать наше общее стремление, я пожелал 9 марта в Париже организовать встречу с участием деятелей франко-армянского сотрудничества. Эта платформа для диалога, которая нацелена на то, чтобы неуклонно смотреть в будущее, соберет высокопоставленных французских и армянских деятелей, представителей местных органов власти, бизнеса, ассоциаций, а также многих людей из самых разных сфер.

Это даст возможность всем тем, кто воплощает в жизнь наши культурные, научные и экономические связи, наметить долгосрочные структурные проекты для содействия устойчивому развитию и процветанию Армении, уделяя особое внимание молодежи вашей страны. Буду рад принять Вас в Париже по этому случаю, чтобы отметить 30-летие установления дипломатических отношений между нашими двумя странами», - говорится в послании.

Президент Франции отметил, что Армения может рассчитывать на решительную мобилизацию Франции как на двусторонней основе, так и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ для достижения принятия и реализации мер по деэскалации и урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

«Будьте уверены, что Франция будет полностью привержена укреплению нашего партнерства в ближайшие годы для решения многих проблем современного мира. Примите, господин премьер-министр, заверения в моем самом высоком уважении», — подчеркнул Макрон.