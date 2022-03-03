Госдеп не выполнил требования по пересмотру помощи США правительству Азербайджана: Менендес

Председатель Комитета Сената США по международным отношениям Роберт Менендес опубликовал отчет Счетной палаты правительства (GAO), в котором говорится, что, по словам Менендеса, «государственный департамент не выполнил требования к отчетности по пересмотру помощи США правительству Азербайджана». Как передает Арменпресс, об этом сообщает Армянская ассамблея Америки.

Кроме того, по словам председателя Менендеса, в отчете GAO «установлено, что в течение нескольких лет государственный департамент и министерство обороны США не выполняли установленные законом требования к отчетности перед Конгрессом о влиянии помощи США на военный баланс между Арменией и Азербайджаном».

«Мы благодарим председателя Менендеса за его руководство. Учитывая неспровоцированную войну Азербайджана осенью 2020 года и продолжающиеся нарушения режима прекращения огня, совершаемые Азербайджаном, наряду с несоблюдением государственным департаментом США требований к отчетности по резолюции 907 Акта о поддержке свободы, мы призываем Конгресс полностью обеспечить соблюдение резолюции 907», — заявила директор Ассамблеи по связям с Конгрессом Мариам Халоян.

Доклад GAO доступен здесь (на английском языке).