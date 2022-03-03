Украина заявила, что не уступит на переговорах с РФ в вопросах территориальной целостности

Украина не уступит на переговорах с РФ в вопросах своей территориальной целостности, а будет обсуждать создание гуманитарных коридоров, прекращение огня и возвращение к ситуации до начала спецоперации России. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в четверг министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не уступим в принципиальных для нас вещах, таких как территориальная целостность Украины. Об этом не может быть и речи", - сказал он в интервью телеканалу "1+1", которое транслировалось на странице МИД Украины в Facebook. "Украина на переговорах с РФ будет работать над созданием гуманитарных коридоров, - отметил он. - Безусловно, мы заинтересованы в прекращении огня, в возвращении ситуации к началу российской агрессии с точки зрения присутствия оккупационных сил РФ".

По словам министра, "сейчас пока рано прогнозировать, на что именно удастся выйти по результатам переговоров с учетом тех позиций России, которые были озвучены". "Пожелаем нашим переговорщикам успеха. Если Россия подойдет к этим переговорам, что называется, добросовестно, то можно будет находить какие-то развязки", - заключил он.

Делегации РФ и Украины уже начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще. Перед началом переговоров члены делегаций обменялись рукопожатиями.