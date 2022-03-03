Начался второй раунд переговоров России и Украины

Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке: 1. Немедленное прекращение огня.

2. Перемирие. 1. Немедленное прекращение огня.2. Перемирие.