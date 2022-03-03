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Начался второй раунд переговоров России и Украины

Начался второй раунд переговоров России и Украины

Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.

"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке: 

1. Немедленное прекращение огня.
2. Перемирие. 
3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов", - написал представитель украинской делегации Михаил Подоляк в "Твиттере".

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