Начался второй раунд переговоров России и Украины
19:04, 3 Март, 2022
Делегации РФ и Украины начали второй раунд переговоров в Беловежской пуще, передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС.
"Начинаем разговаривать с российскими представителями. Ключевое в начальной повестке:1. Немедленное прекращение огня.
2. Перемирие.
3. Гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов", - написал представитель украинской делегации Михаил Подоляк в "Твиттере".
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