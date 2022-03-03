Россия готова к переговорам с Украиной, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития
18:53, 3 Март, 2022
Россия готова к продолжению переговоров с украинской стороной с целью недопущения дальнейшего кровопролития. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Со своей стороны мы готовы к продолжению переговоров с украинской стороной в целях недопущения дальнейшего кровопролития, о чем неоднократно заявляло российское руководство", - сказала она.
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