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Россия готова к переговорам с Украиной, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития

Россия готова к переговорам с Украиной, чтобы не допустить дальнейшего кровопролития

Россия готова к продолжению переговоров с украинской стороной с целью недопущения дальнейшего кровопролития. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со своей стороны мы готовы к продолжению переговоров с украинской стороной в целях недопущения дальнейшего кровопролития, о чем неоднократно заявляло российское руководство", - сказала она.


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