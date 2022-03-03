Россия рассчитывает, что переговоры с Украиной приведут к миру в Донбассе: Захарова

РФ рассчитывает, что переговоры с Украиной приведут к скорейшему разрешению ситуации, установлению мира в Донбассе. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, oб этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти переговоры ведутся сейчас, опять же, когда я говорю "сейчас", то имею в виду не данный момент, а в принципе, в целом, что они запущены между представителями России и Украины. Мы рассчитываем, что они приведут к скорейшему завершению этой ситуации, восстановлению мира в Донбассе, возвращению всех народов Украины к мирной и справедливой жизни", - сказала она.

При этом дипломат подчеркнула, что тактика переговоров киевского режима с российской стороной показывает, что спецслужбы США не жалеют украинский народ. "Еще раз посмотрите на тактику тех, кто отряжен был киевским режимом на ведение переговоров. По сколько часов едут, когда приезжают на место, говорят, что устали, заваливаются спать, торгуются по поводу того, где, на какой конкретно площадке, в каком конкретном месте они будут сидеть, переговариваться, находиться и так далее. Это что, забота о гражданах? Да конечно, нет", - резюмировала она.

Захарова отметила, что таким образом киевский режим реализует указы специальных служб США. "Спецслужбы США не жалеют народ Украины, им все равно, - добавила официальный представитель МИД РФ. - Чем больше с их подачи будет реализовываться вот такая тактика киевского режима, тем больше будут страдать люди. Но кто об этом думает в бункере у [президента Украины Владимира] Зеленского".