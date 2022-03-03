Азиатские индексы - 03-03-22

ТОКИО, 3 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 3 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.70% и составил 26577.27 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.18% и составил 1881.80 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.09% и составил 3481.11 пункта, а HANG SENG вырос на 0.55% и составил 22467.34 пункта.