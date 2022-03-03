СМИ: Макрон объявит 4 марта о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявит 4 марта о выдвижении своей кандидатуры на второй срок. Как передает Арменпресс, об этом сообщила в четверг радиостанция France Info.

По ее сведениям, французский лидер сообщит об этом в письме, которое будет опубликовано в одном из региональных изданий.

Президентские выборы пройдут во Франции в два тура - 10 и 24 апреля. В пятницу завершается процесс регистрации кандидатов. До 18:00 по парижскому времени (20:00 мск) главе государства необходимо направить в Конституционный совет официальное письмо о своем согласии баллотироваться вновь и декларацию о доходах.

О своих планах участвовать в споре за Елисейский дворец уже объявили более 40 претендентов. Среди них, в частности, журналист Эрик Земмур (движение "Реконкиста"), депутат парламента Марин Ле Пен (Национальное объединение), глава центрального региона Иль-де-Франс Валери Пекресс ("Республиканцы"), мэр Парижа Анн Идальго (Соцпартия), парламентарии Жан-Люк Меланшон ("Неподчинившаяся Франция"), Фабьен Руссель (Французская компартия).

В последние дни опросы общественного мнения фиксировали рост числа избирателей, намеренных голосовать за действующего президента. Согласно данным опросов, Макрон в первом туре может получить 28% голосов - значительно больше, чем любой из его соперников. Во втором туре, по прогнозам социологов, за него готовы голосовать более половины избирателей.