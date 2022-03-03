Папа Римский посетит ДРК и Южный Судан с апостольским визитом летом

Папа Римский Франциск совершит апостольский визит в Демократическую республику Конго (ДРК) со 2 по 5 июля и Южный Судан с 5 по 7 июля. Как передает Арменпресс, об этом сообщил в четверг глава службы печати Святого престола Маттео Бруни.

"По приглашению глав государств и католических епископов Папа Римский Франциск совершит апостольские поездки в ДРК со 2 по 5 июля, посетив города Киншаса и Гома, а также Южный Судан с 5 по 7 июля", - сообщил Бруни.

Глава Римско-католической церкви давно выражал желание посетить Южный Судан, лично способствовал примирению в этой стране. Однако до сих пор условий для поездки не было.