Саммит АТЭС запланировали на 18-19 ноября

Встреча лидеров членов Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) запланирована на 18-19 ноября в таиландской столице. Как передает Арменпресс, об этом в четверг сообщили в секретариате регионального межправительственного форума.

"Принимающий АТЭС в 2022 Таиланд объявил, что ежегодная встреча лидеров экономик пройдет 18 и 19 ноября в Бангкоке", - говорится в сообщении. Предшествовать мероприятию будет серия встреч, которые начнутся 14 ноября. Помимо итогового совещания старших должностных лиц АТЭС, запланированы встречи министров торговли и иностранных дел.

В Таиланде идет подготовка к второй встрече старших должностных лиц АТЭС в мае в Бангкоке. Мероприятие планируется провести в очном формате.

В состав АТЭС входят 19 стран и две территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань. Таиланд принял председательство от Новой Зеландии.