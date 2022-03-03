Международный паралимпийский комитет все же отстранил россиян от Игр

Международный паралимпийский комитет изменил решение по участию российских и белорусских спортсменов в Играх в Пекине, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Согласно новому заявлению организации на сайте МПК, атлетам из РФ и Белоруссии запрещено участвовать в Паралимпиаде-2022.

"По итогам специально созванного заседания правление Международного паралимпийского комитета (МПК) приняло решение отказать спортсменам Паралимпийского комитета России (ПКР) и Национального паралимпийского комитета Белоруссии (НПК Беларуси) в заявке на участие в зимних Паралимпийских играх 2022 года в Пекине", - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение принято из-за того, что некоторые сборные заявили о нежелании участвовать в Играх при допуске россиян и белорусов, а также с ростом напряженности в олимпийских деревнях.

"Это означает, что спортсмены-паралимпийцы из этих стран больше не будут допущены к участию в Играх, которые откроются 4 марта 2022 года", - говорится в релизе МПК.

2 марта МПК решил допустить российских и белорусских спортсменов к Паралимпиаде, где они могли выступить лишь в нейтральном статусе. При этом завоеванные им медали в общем зачете не учитывались бы.